Stanje na cestama: Vozi se po mokrom ili vlažnom kolovozu

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po mokrim ili vlažnim cestama. Slabiji snijeg pada na putnim pravcima: Kupres-Šuica, Glamoč-Mlinište i Novi Travnik-Bugojno (Rostovo), dok je vidljivost, zbog magle, smanjena na putevima na području: Srebrenika, Gradačca, Kladnja, Glamoča, dolinom rijeka Neretve, Save i Drine, kao i na planinskom prevoju Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje), saopćeno je iz BIHAMK-a.

Također, upozoravaju i na učestale odrone kamenja i zemlje na kolovoz. Izdvajamo dionice gdje su odroni učestali: Trnovo-Foča, Jajce-Banja Luka, Turbe-Karanovac, Bugojno-Kupres, Rogatica-Ustiprača i Brodar-Rudo.

Savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

I dalje je, zbog protesta prijevoznika, blokiran saobraćaj teretnih motorih vozila na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske Unije. Ovaj protest ne utiče na putnički saobraćaj.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.