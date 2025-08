Stanje na cestama: Uslovi za vožnju povoljni

Prema informacijama kojima raspolaže Informativni centar BiHAMK-a, danas se saobraća uz povoljne uvjete za vožnju i pojačan promet vozila posebno u blizini većih gradskih centara. Vozači se savjetuju da, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. Vozače teretnih vozila napominjemo da kada iza sebe primjete dugu kolonu putničkih vozila nakratko se isključe i tako omoguće nesmetan putnički saobraćaj.

Zbog izvođenja neophodnih radova, danas do 17:00 sati, saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila uz postavljene semafore na magistralnom putu M-17 Radakovo-Perin Han (kružni tok kod Termike). S obzirom da se radi o izrazito frekventnoj dionici, vozače molimo za strpljenje do okončanja radova.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Prozor-Jablanica, Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Olovo-Semizovac i Vrhpolje-Ključ.

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).