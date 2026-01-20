Stanje na putevima: Magla i minus otežavaju saobraćaj u BiH

Stanje na putevima u BiH: Jutarnje temperature u većem dijelu BiH su ispod nule, zbog čega iz BIHAMK-a vozačima poručuju da budu posebno oprezni, naročito na planinskim prevojima, mostovima i vijaduktima.

Magla dodatno otežava vožnju u kotlinama i uz riječne tokove, a vidljivost je mjestimično smanjena na 50 do 100 metara na dionicama Ripač–Vrtoče, Tuzla–Kalesija, Banovići–Zavidovići, Novi Travnik–Bugojno preko Rostova, Kupres–Šuica, te na području Glamoča i Bosanskog Grahova. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putu, dok iz BIHAMK-a pozivaju i pješake na dodatnu pažnju.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje saobraćaj je dopušten vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali su moguća čekanja zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u EU (EES). Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, od 2. decembra 2025. Karakaj radi za sve kategorije vozila, dok je na Šepku zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.