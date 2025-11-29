Stanje na putevima: Magla, snijeg i poledica usporavaju jutarnji saobraćaj u BiH

Jutro je oblačno uz slab snijeg, kišu, maglu i mjestimično jak vjetar.

Na pojedinim dionicama magla ovoga jutra smanjuje vidljivost: Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ te Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor (Makljen). Slab snijeg pada na području Srebrenika, Gradačca, Banovićia i Kladnja, dok na dionici Olovo-Nišići snijega ima i na kolovozu. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, pa se vozači pozivaju na pojačan oprez.

Zbog većeg odrona za saobraćaj je zatvorena dionica magistralne ceste Jablanica–Blidinje.

Na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, u mjestu Sijeračke stijene, zbog sanacije klizišta svakodnevno od 08:00 do 17:00 dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopštili su iz BIHAMK-a.