Stanje na putevima: Mokri kolovozi i magla usporavaju saobraćaj širom BiH

Arnela Šiljković - Bojić
stanje na cestama
Stanje na putu/ Foto: RTV Slon

Stanje na putevima

Prema izvještaju BIHAMK-a, kolovozi širom Bosne i Hercegovine su većinom vlažni do mokri, dok su na pojedinim dionicama suhi.

Magla je izražena na području Kalesije, Živinica, Olova i Kladnja, kao i na pravcima Kiseljak–Vitez te na širem području Livna, Kupresa, Glamoča i Bosanskog Grahova. Smanjena vidljivost zabilježena je i na autoputu A1, posebno na dionicama Sarajevo sjever – Butila – Sarajevo zapad, te Zenica – Jošanica.

Na dionicama Jajce–Banja Luka i Mostar–Čapljina evidentirano je osipanje kamenog materijala na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez. Na relaciji Bosanska Krupa – Krnjeuša – Bosanski Petrovac vrši se posipanje kolovoza, kao i na ostalim dionicama gdje to zahtijevaju vremenski uslovi i stanje na cestama. Autoput A1 na dionicama Jošanica–Bradina, Jošanica–Zenica i Počitelj–Bijača je prohodan, uz mjestimično vlažan ili mokar kolovoz.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES – Entry/Exit System), moguća su i duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

