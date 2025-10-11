Stanje na putevima: Na ovim dionicama mogući odroni i zastoji

RTV SLON
BIHAMK: Povoljni uvjeti za voznju/ Putovanja u jutarnjim satima/ prohodnost vozila
Foto: RTV Slon/Stanje na putevima

Saobraćaj se u Bosni i Hercegovini danas uglavnom odvija bez većih zastoja, a kolovozi su pretežno suhi ili mjestimično vlažni. Uvjeti za vožnju su povoljni, ali iz BIHAMK-a savjetuju dodatni oprez zbog mogućih odrona na pojedinim dionicama, posebno na putevima Jablanica–Mostar, Buna–Masline, Turbe–Banja Luka, Crna Rijeka–Mrkonjić Grad, Sarajevo–Foča–Šćepan Polje i Višegrad–Ustiprača–Rogatica.

Na magistralnom putu Žepče–Maglaj, u mjestu Ozimica, saobraćaj se odvija usporeno zbog oštećenja kolovoza i radova na spoju sa budućom petljom autoceste, pa se na toj dionici očekuju povremena zadržavanja. Na putu Bileća–Trebinje, kod lokaliteta Žudojevići, saobraća se jednom trakom zbog sanacionih radova, dok su radovi u toku i na dionicama autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, te magistralnim putevima Jablanica–Blidinje, Zenica–Doboj, Jablanica–Prozor, Semizovac–Olovo, Gacko–Foča, Mostar–Čitluk i Jajce–Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila uglavnom ne prelaze 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, dok je na prelazu Karakaj i dalje zabranjen prolaz za teretna vozila teža od 5 tona. Ona se preusmjeravaju na prelaze Bratunac i Rača, a autobusi koriste GP Šepak, gdje teretna vozila mogu prelaziti u vremenu od 09 do 13 i od 22 do 06 sati, te vikendom od 22 do 06 sati.

