Stanje na putevima: Na pojedinim dionicama povećana opasnost od odrona

Prema informacijama kojima raspolaže Informativni centar BiHAMK-a, ovoga jutra se saobraća po pretežno suhom, i mjestimično vlažnom kolovozu.

Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke, pa apeluju na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno. Na mjestima gdje se izvode radovi postavljena je privremena saobraćajna signalizacija čije poštivanje je obavezno.

Do 20.10. zbog deminiranja terena, svakim radnim danom od 09 do 15 sati, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo (naselje Krupac-Kupalište).

U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Konjic-Jablanica (u mjestu Paprasko), zbog čega je svakim danom, od 07:30 do 16 sati, saobraćaj regulisan semaforima, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Sanacioni radovi izvode se i na magistralnom putu Tuzla-Kalesija, u mjestu Miljanovci. Svakim danom (osim nedjelje) od 08 do 17 sati saobraća se usporeno-jednom trakom.

Na magistralnom putu Semizovac-Olovo-Kladanj na nekoliko lokacija izvode se sanacioni radovi, pa se na tim dionicama saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se i na magistralnim putevima: Jablanica-Blidinje Vitez-Nević Polje i Doboj-Rudanka-Johovac.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja, saopšteno je iz BIHAMK-a.