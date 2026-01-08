Stanje na putevima: Novi snježni nameti otežali protok saobraćaja

Stanje na putevima: U Bosni i Hercegovini je otežano saobraćanje, posebno u zapadnim i planinskim krajevima.

Zbog oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bosansko Grahovo-Strmica, dok je na pravcima Bosansko Grahovo-Drvar i Bosansko Grahovo-Resanovci na snazi zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila.

Na planinskim prevojima Kupres i Koprivnica obavezna je upotreba lanaca za teretna motorna vozila, dok je na prevojima Romanija i Rogoj zabrana kretanja za teretna motorna vozila. Jak vjetar otežava saobraćaj na širem području Bihaća i Bosanskog Petrovca, a snijeg na kolovozu dodatno usporava saobraćaj na dionici Bihać–Bosanski Petrovac–Ključ–Sanski Most.

Zbog boljeg protoka saobraćaja i povećane sigurnosti, vozače teretnih vozila molimo da koriste lance na planinskim prevojima gdje je to saobraćajnom signalizacijom predviđeno.

Zbog intenzivnih lokalnih snježnih padavina dodatno je otežano saobraćanje i u gradskim zonama. Vozače upozoravamo na pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja, posebno zbog pješaka koji se, usljed snijega na trotoarima, često kreću samim kolovozom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog čestih izljevanja vode na kolovoz na magistralnom putu Stolac-Tasovčići, postavljena je dodatna saobraćajna signalizacija upozorenja i ograničenja. Molimo vozače da prilagode vožnju uslovima na putu.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

RTV Slon/BIHAMK

