Stanje na putevima: Radovi na brojnim dionicama, vozite oprezno

Stanje na putevima

Prema izvještaju Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), dionica autoceste A-1 Golubinja–Nemila otvorena je za saobraćaj u oba smjera.

Istovremeno, BIHAMK upozorava vozače na više aktuelnih radova i privremenih izmjena u odvijanju saobraćaja na autocestama i magistralnim cestama širom Bosne i Hercegovine. Zbog zamjene rasvjetnih tijela zatvorena je jedna cijev tunela Bijela Vlaka na dionici autoceste A-1 Bijača–Počitelj, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Na dionici autoceste A-1 Visoko–Podlugovi, zbog radova na implementaciji kablovske kanalizacije, zatvorene su vozna i zaustavna traka. Radovi se izvode i na dionici Podlugovi–Sarajevo sjever, gdje je u toku izgradnja bukobrana, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila iznad te težine saobraćaj i dalje obustavljen. U naselju Hodbina, na magistralnoj cesti Buna–Stolac, zbog sanacionih radova saobraća se usporeno, jednom trakom, svakim radnim danom od 7.30 do 16 sati, osim nedjelje.

Radovi se izvode i u mjestu Donje Paprasko na magistralnoj cesti Konjic–Jablanica, gdje se saniraju dilatacije na mostu. Na ovoj dionici postavljeni su semafori i saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom. U toku je i sanacija kosine na magistralnoj cesti Olovo–Semizovac, zbog čega se saobraća usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

BIHAMK navodi da su radovi aktuelni i na magistralnim cestama Bileća–Trebinje, na lokalitetu Žudojevići, Gacko–Foča u mjestu Sastavci, kao i na ulazu u Neum. Na magistralnoj cesti Žepče–Maglaj u tunelu Sikola II izvode se radovi na sanaciji rasvjete u noćnim satima, od 23 do 5 sati, kada se saobraća jednom trakom, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Zbog radova na regionalnoj cesti R-445 Kakanj–Ćatići, u naselju Doboj, saobraćaj je obustavljen u periodu od 7 do 15 sati.

Na graničnim prelazima, prema podacima BIHAMK-a, zadržavanja putničkih vozila trenutno ne prelaze 30 minuta. Od petka, 19. decembra, očekuje se pojačan promet prema Hrvatskoj, a zbog primjene novog sistema evidentiranja ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES – Entry/Exit System), moguća su i duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je od 2. decembra granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila, navodi se u izvještaju BIHAMK-a.