Stanje na putevima širom BiH: Kiša, magla i mokri kolovoz

U većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša, a saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu. Na pojedinim planinskim prevojima zabilježen je slab snijeg, koji se ne zadržava na cesti.

Magla i niska oblačnost stvaraju smanjenu vidljivost na području Potpeća, Banovića, Kalesije, Kladnja, Bugojna, Bihaća, Bosanskog Petrovca i Ključa, kao i preko prevoja Makljen i Rostovo.

Pojačan je rizik od odrona na cestama Bihać–Srbljani–Bosanska Krupa, Srebrenik–Šićki Brod, Ribnica–Banovići, Kladanj–Vlasenica, Jajce–Crna Rijeka, Bugojno–Kupres, Sarajevo–Foča–Šćepan Polje i Ustiprača–Goražde.

Na dionici Šuica–Livno, preko Borove glave, česti su izlasci divljih konja na kolovoz, što zahtijeva dodatni oprez.

Zbog zamjene rasvjetnih tijela zatvorena je jedna cijev tunela Igman na dionici Lepenica–Sarajevo zapad, pa se vozi dvosmjerno suprotnom stranom.

Na dionici Podlugovi–Sarajevo sjever, zbog izgradnje bukobrana, saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Na dionici Kakanj–Visoko zatvorene su vozna i zaustavna traka zbog radova na kablovskoj kanalizaciji. Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje putnička vozila do 3,5 t saobraćaju otežano, dok je promet za vozila iznad te mase i dalje obustavljen.

Aktivni radovi na magistralnim cestama širom zemlje

Radovi su u toku na relacijama Semizovac–Olovo, Jajce–Crna Rijeka, Dobro Polje–Miljevina (Sijeračke stijene), Bileća–Trebinje (Žudojevići), Gacko–Foča (Sastavci) i na ulazu u Neum.

Stanje na granicama i EES sistem

Zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, ali zbog novog EES sistema ulaska i izlaska iz EU moguća su povremeno duža čekanja.

Promjene režima na pojedinim graničnim prelazima

GP Brčko je otvoren za vozila do 3,5 t, GP Karakaj od 2. decembra radi za sve kategorije vozila, dok je na GP Šepak zabranjen prolaz za teretna vozila.

Obavezna zimska oprema

Vozačima se ponovo skreće pažnja da je korištenje zimske opreme obavezno na cestama širom BiH, saopćili su iz BIHAMK-a.