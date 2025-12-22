Stanje na putevima: Smanjena vidljivost na brojnim cestama u BiH

Stanje na putevima

Prema BiHAMK-a, na većini bosanskohercegovačkih cesta saobraća se po vlažnom i mjestimično klizavom kolovozu, dok magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na širem području zemlje.

Smanjena vidljivost zabilježena je na području Matuzića, Žepča, Zenice, Zavidovića, Potpeća, Banovića, Kalesije, Kladnja, Jajca, Donjeg Vakufa, Bugojna, Komara, Kupresa, Livna, Tomislavgrada, Glamoča i Bosanskog Grahova, kao i u kotlinama i uz riječne tokove. Iz BiHAMK-a apeluju na vozače da prilagode brzinu i način vožnje trenutnim uslovima na cestama.

Na magistralnoj cesti Kladanj–Stupari počeli su radovi, zbog čega se svakim danom, osim nedjelje, u periodu od 7 do 17 sati saobraća jednom trakom uz naizmjenično propuštanje vozila. U naselju Hodbina, na magistralnoj cesti Buna–Stolac, izvode se sanacioni radovi pa se saobraćaj, osim nedjeljom, od 7.30 do 16 sati odvija usporeno jednom trakom.

Radovi su aktuelni i na magistralnoj cesti Konjic–Jablanica, u mjestu Donje Paprasko, gdje se saniraju dilatacije na mostu. Na toj dionici postavljeni su semafori i saobraća se usporeno jednom trakom.

Zbog zamjene rasvjetnih tijela zatvorena je jedna cijev tunela Bijela Vlaka na dionici autoceste A-1 Počitelj–Bijača, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici autoceste A-1 Visoko–Podlugovi, zbog radova na implementaciji kablovske kanalizacije, zatvorene su vozna i zaustavna traka.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila preko te težine saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi su prisutni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Olovo–Semizovac, Bileća–Trebinje na lokalitetu Žudojevići, Gacko–Foča u mjestu Sastavci, te na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima bilježi se pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada ne prelaze 30 minuta. Iz BiHAMK-a upozoravaju da su, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES – Entry/Exit System), moguća duža zadržavanja na granicama.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila, navedeno je u izvještaju IC BiHAMK-a.