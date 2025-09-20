Stanje na putevima u BiH: Saobraćaj usporen zbog radova na brojnim dionicama

Zbog radova na sanaciji odbojne ograde uz magistralnu cestu Zenica-Doboj (na dionici Donja Vraca-Liješnica) svakog dana (osim nedjelje), u vremenu od 09 do 17 sati, vozila saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem. S obzirom da se radi o frekventnoj dionici, mogu se očekivati duže kolone vozila u oba smjera.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Konjic-Jablanica (u blizini tunela Crnaja), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka i Gacko-Foča (u Sastavcima).

Zbog održavanja atletske utrke “Broćanska desetka” (ulična utrka na 10 km), danas od 08 do 09:30 sati usporeno će se saobraćati na dionici magistralne ceste Potpolje (kružna raskrsnica)–Čitluk (raskrsnica magistralne ceste s ulicom Stjepana Radića).

Zbog održavanja biciklističke utrke danas od 12 do 13:30 sati vozila će nakratko saobraćati usporeno u smjeru kretanja učesnika utrke, od benzinske pumpe Potoci do skretanja za Rujište (500 metara).

Zbog radova na sanaciji semafora u Konjicu (na raskrsnici M-17 i R-435), vozila će saobraćati usporeno.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Večeras od 19 sati do sutra ujutro do 05 sati zbog neophodnih radova usporeno će se saobraćati kroz tunel Karaula na magistralnoj cesti Žepče-Maglaj.

Do 24.09. zbog izvođenja radova, u terminu od 08 do 15 sati, obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Bileća-GP Deleuša. Za vrijeme obustave, saobraćaj se preusmjerava na GP Klobuk (Trebinje-Nikšić).

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Doljani. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila, za sada, nisu duža od 10 do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).