Stanje na putevima: Vlažan kolovoz i odroni širom BiH

Nišićka visoravan, put, Tuzla Sarajevo
Odroni na putu, stanje na putevima

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se vozi po vlažnim kolovozima, a zbog učestalih odrona potrebno je dodatno oprezno upravljanje vozilom. Vidljivost je smanjena na prevojima Makljen, Kupres, Ivan i Nišići, ali i na području Glamoča, Potpeća, Banovića, Kalesije i Kladnja, gdje se magla i niska oblačnost zadržavaju duže vrijeme. Vozači se pozivaju da voze sporije, drže odstojanje i poštuju propise, dok se i ostali učesnici u saobraćaju upozoravaju na povećan rizik.

Prema informacijama nadležnih službi, na dionici magistralne ceste Jablanica–Blidinje putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju otežano i na vlastitu odgovornost, dok je prolaz za teretna vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, u mjestu Sijeračke stijene, zbog sanacije klizišta dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju do 45 minuta, u periodu od 8 do 17 sati. Radovi su prisutni i na putevima Semizovac–Olovo, Jajce–Crna Rijeka, Bileća–Trebinje, Gacko–Foča te na ulazu u Neum, pa je na tim lokacijama moguć sporiji prolazak.

Na graničnim prelazima povremeno se bilježi pojačana frekvencija, ali se za putnička vozila trenutno ne čeka duže od pola sata. Ipak, zbog novog evropskog sistema registracije ulazaka i izlazaka (EES) očekuju se povremena duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na GP Karakaj zabranjen prolaz vozila preko 5 tona. Teretna vozila se preusmjeravaju na prelaze Bratunac ili Rača, a autobusi mogu koristiti Šepak. Za teretnjake je prelazak na GP Šepak dozvoljen od 9 do 13 i od 22 do 6 sati, dok vikendom mogu prelaziti u noćnim terminima.

