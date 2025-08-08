Što je “državni trojanac” i kada policija smije zaviriti u vaš mobitel?

Savezni ustavni sud Njemačke donio je odluku kojom ograničava upotrebu takozvanih “državnih trojanaca” – softvera koji policija i sigurnosne službe potajno instaliraju na računare ili mobilne telefone kako bi nadzirali osumnjičene. Sud je presudio da se ova metoda, poznata kao “nadzor komunikacije na izvoru” (Quellen-TKÜ), smije koristiti isključivo u slučajevima teških i posebno teških krivičnih djela, za koja je predviđena kazna zatvora od najmanje tri godine.

Odluka je donesena nakon ustavnih tužbi koje je pokrenuo savez Digitalcourage, uz podršku novinara i advokata. Novinari su upozoravali da bi, zbog profesionalnog kontakta s osumnjičenima, mogli postati mete tajnog nadzora. Iako nova presuda ne uklanja u potpunosti taj rizik, postavlja vrlo stroge granice primjene ove metode.

Sud je zaključio da trenutna odredba, koja omogućava online pretragu u sadašnjem obliku, “ne udovoljava ustavnim zahtjevima u vezi s telekomunikacijskom tajnom”, ali ostaje privremeno na snazi dok se ne usvoji nova regulativa.

U obrazloženju se naglašava da ova vrsta digitalne provjere omogućava pristup ogromnoj količini podataka – ne samo komunikaciji, nego i informacijama o lokaciji, kao i drugim uređajima u blizini osumnjičenog. Upravo zbog tog “iznimno velikog dosega”, mjera se može primjenjivati samo u slučajevima najtežih krivičnih djela, a ne kod običnih prekršaja ili manje ozbiljnih krivičnih djela, čak ni ako su kvalifikovana kao, primjerice, teroristička.

Ustavna tužba Digitalcouragea protiv izmjena Kaznenog zakona nije u cijelosti uspjela – sud nije prihvatio osporavanje primjene Quellen-TKÜ na djela izvan sfere jednostavnih prekršaja. Druga tužba, usmjerena na Zakon o policiji Sjevernog Porajnja i Vestfalije, odbijena je jer je Sud ocijenio da su odredbe tog zakona u potpunosti u skladu s Ustavom.