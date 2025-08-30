Strašna tragedija u Hodžićima kod Doboja

deminiranje terena
Foto: Deminiranje terena /FUCZ

Strašna tragedija u Hodžićima kod Doboja dogodila se u popodnevnim sagima. Mlađi muškarac stradao je u obilježenom minskom polju, potvrđeno je iz Policijske uprave Doboj.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila oko 17.50 sati, a na licu mjesta je dežurni tužilac koji rukovodi uviđajem.

Kako se nezvanično saznaje, stradao je devetnaestogodišnjak Mehmed H. koji je ušao u obilježeno minsko polje kako bi vratio koze. Uprkos upozorenjima i jasno postavljenim oznakama, nesretni mladić se našao u smrtonosnoj zoni i stradao.

Podsjećamo, područja Bosne i Hercegovine i dalje su opterećena zaostalim minama iz proteklog rata, a tragičan događaj u Hodžićima još jednom upozorava na opasnost od ulaska u obilježena minska polja.

