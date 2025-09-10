Stručnjaci otkrivaju najčešće greške pri mjerenju krvnog pritiska

Istraživanje objavljeno u časopisu Hypertension, publikaciji Američkog udruženja za srce, otkrilo je da mnogi ljudi ne mjere krvni pritisak pravilno.

Analiza više od 1.000 online fotografija pokazala je da je tek 14 posto prikazivalo ispravnu tehniku, dok su najčešće greške bile neoslanjanje ruke na sto, nepravilno držanje stopala i razgovor tokom mjerenja. Stručnjaci upozoravaju da takve greške utiču na tačnost rezultata i mogu dovesti do pogrešne dijagnoze ili terapije.

Da bi mjerenje kod kuće bilo pouzdano, savjetuje se da se najmanje pola sata prije toga izbjegnu pušenje, kofein, alkohol i fizička aktivnost. Preporučuje se isprazniti mjehur i mirno sjediti pet minuta bez razgovora. Osoba treba sjediti uspravno, s leđima naslonjenim, stopalima ravno na podu i nogama nepovijenim, dok ruka mora biti oslonjena u visini srca. Manžetna se postavlja na golu nadlakticu iznad lakta, a tokom mjerenja važno je ostati miran i ne govoriti. Najbolje je uraditi barem dva mjerenja u razmaku od jedne minute te rezultate uredno zapisati i podijeliti s ljekarom.