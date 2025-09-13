Stručnjaci savjetuju: Najbolji način za čišćenje mrlja od ulja s odjeće

Mrlje na odjeći često mogu biti vrlo nezgodne za čišćenje, posebno kada se pojave u nezgodnom trenutku i ne možete odmah reagovati. Ipak, postoje jednostavni kućni trikovi koji pomažu čak i kod tvrdokornih mrlja, a da pritom ne zahtijevaju upotrebu jakih hemikalija.

Za mrlje od ulja, koje su poznate po tome što odbijaju vodu i ne mogu se ukloniti običnim pranjem, rješenje je kombinacija deterdženta za suđe i sode bikarbone. Najefikasniji način je pripremiti pastu od ova dva sastojka, nanijeti je direktno na mrlju i utrljati četkicom s mekanim vlaknima, poput one za zube. Nakon 15 minuta djelovanja, odjeću je dovoljno oprati u mašini na uobičajenom ciklusu.

Ako nemate vremena za pripremu paste, trik je da na mrlju prvo nanesete deterdžent za suđe, a zatim je obilno pospete sodom bikarbonom. Soda djeluje kao snažan apsorbent i izvlači ulje iz tkanine, dok deterdžent razgrađuje masnoću i omekšava mrlju.

Stručnjaci iz kompanije Tide savjetuju da se reaguje odmah:

„Postoji mnogo uobičajenih kućanskih predmeta koji odlično djeluju u rješavanju mrlja od ulja na odjeći. Tečni deterdžent za veš, deterdženti za suđe, bijeli ocat i topla voda mogu dobro djelovati na razgradnju i uklanjanje čak i najtvrdokornijih mrlja od ulja“, naveli su.

Ipak, treba biti oprezan pri primjeni sode bikarbone na tamnim i osjetljivim materijalima, jer visoka pH vrijednost može izazvati izbjeljivanje boja ili oštetiti vlakna poput vune, kašmira i svile.