Stručnjaci tvrde: Iznenađujuća namirnica potiče gubitak kilograma u samo četiri sedmice

Ljudi koji žele smršati često prvo razmišljaju o izbacivanju hrane, ali dugoročna istraživanja pokazuju da takav pristup rijetko daje rezultate. Teško je stalno odricati se omiljenih namirnica, pa stručnjaci sve više ističu da je učinkovitije fokusirati se na ono što možemo jesti. To potvrđuje i istraživanje u kojem su osobe koje su pratile intuitivno jedenje izgubile više kilograma od onih koje su se držale stroge kontrole kalorija.

U skladu s tim, ljekari naglašavaju jednu iznenađujuću namirnicu koja može dovesti do primjetnog gubitka kilograma u samo četiri sedmice. Nova studija pokazuje da svakodnevno konzumiranje oko 45 grama oraha može značajno smanjiti obim struka u periodu od mjesec dana. Kardiologinja dr. Karol Watson objašnjava da su orasi izuzetno bogati netopivim vlaknima. „Orasi obiluju netopivim vlaknima koja doprinose zdravlju srca tako što ograničavaju nakupljanje masnog tkiva, poboljšavaju crijevnu mikrobiotu i smanjuju upalu“, navodi za Parade.

Internista i kardiolog dr. Asimin Cheema dodaje da ova vlakna pomažu i u snižavanju LDL holesterola. „Netopiva vlakna djeluju poput spužve u probavnom sistemu. Upijaju čestice holesterola i sprečavaju njihov ulazak u krvotok“, pojašnjava on. Ljekar dr. Marschall S. Runge naglašava da orasi trebaju biti umjeren dodatak ishrani, posebno kao zamjena za kaloričnije grickalice.

Osim utjecaja na težinu, orasi donose i dodatne koristi za zdravlje krvnih sudova. Dr. Cheema ističe da biljna omega-3 masna kiselina ALA „smiruje upalu u krvnim žilama i doprinosi stabilnijem okruženju unutar arterija“. Dr. Watson objašnjava da antioksidansi iz oraha „smanjuju oksidaciju holesterola“, dok dr. Cheema dodaje da orasi „neutraliziraju slobodne radikale i pružaju dodatni sloj zaštite arterijama“.