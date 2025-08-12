Sud BiH odlučio u slučaju Dodik: Zatvorska kazna zamijenjena novčanom

Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je zahtjev odbrane Milorada Dodika da mu se kazna zatvora zamijeni novčanom, nakon što se o tome izjasnilo Tužilaštvo BiH, te donio rješenje u skladu sa zakonom kojim je zatvorska kazna zamijenjena novčanom.

Podsjećamo, Dodik je ranije osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluke Visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Očekivano je da će Dodik zamijeniti zatvorsku kaznu novčanom kaznom. Novčana kazna iznosi 100KM po svakom danu koji je osoba treba provesti u zatvoru.

S obzirom da je Dodik osuđen na godinu dana zatvora (365 dana) njegov tim je odlučio je da će uplatiti 36.500 KM kao otkup zatvorske kazne. Nije poznato da li je novac uplaćen, ali se svakako očekuje da će uplata biti narednih dana.

Otkup kazne je moguć samo u koliko bi osoba trebala provesti do godinu dana u zatvoru.

Entitet Republika Srpska je “de facto” bez predsjednika. Očekuje se da će CIK raspisati izborne krajem godine na kojima će građani birati novog predsjednika. Nekoliko imena je u igri, a prema posljednjim informacijama koje kruže u političkom vrhu tog entiteta, očekuje se da će na fotelju predsjednika sjesti Draško Stanivuković.