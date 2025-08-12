Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Debevca, Mehmedagića i Pijuka

Sud Bosne i Hercegovine je 12. augusta 2025. godine potvrdio optužnicu Tužilaštva BiH protiv Ranka Debevca, Osmana Mehmedagića i Milisava Pijuka. Trojica optuženih terete se za više krivičnih djela opisanih u optužnici.

Prema navodima Tužilaštva BiH, Ranko Debevec se tereti, pod tačkom 1. optužnice, za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, pod tačkom 2. za krivotvorenje službene isprave, pod tačkama 3. i 4. za primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, pod tačkom 5. za neovlašteno prisluškivanje i snimanje, te pod tačkom 6. za kršenje Zakona o ravnopravnosti polova BiH i lažno predstavljanje.

Osman Mehmedagić optužen je, pod tačkom 1., za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, pod tačkom 7. za krivotvorenje službene isprave, te pod tačkom 8. za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

Milisav Pijuk se, prema optužnici, pod tačkom 5. tereti za neovlašteno prisluškivanje i snimanje, a pod tačkom 6. za kršenje Zakona o ravnopravnosti polova BiH i lažno predstavljanje.

U istom predmetu, sudija za prethodno saslušanje dostavio je kompletan spis vanraspravnom vijeću Suda BiH na odlučivanje o prenošenju vođenja postupka, i to po prijedlogu sudije za prethodno saslušanje, kao i po prijedlogu odbrane prvooptuženog od 28. jula 2025. godine, nakon potvrđivanja optužnice.

Ranko Debevec je bivši predsjednik Suda Bosne i Hercegovine, Osman Mehmedagić bivši direktor Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, dok je Milisav Pijuk bio zaposlen u sigurnosnim strukturama BiH.