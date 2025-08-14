Sukobi ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu: Pirotehnika, suzavac i vatreno oružje

U srijedu navečer, nakon tribine “Mediji u doba represije” održane u studentskom kampusu u Novom Sadu, građani su krenuli u protestnu šetnju, koja je završila sukobom sa pristalicama SNS-a.

Prema najavama, kolona je trebala proći Stražilovskom ulicom, gdje su se već nalazile pristalice Srpske napredne stranke. Oni su se počeli okupljati prije početka građanskog protesta.

Prvi incidenti u Stražilovskoj ulici

Dolaskom protesne povorke, pristalice SNS-a počele su bacati pirotehnička sredstva prema okupljenim građanima. Uslijedila je tučnjava, a iz pravca prostorija SNS-a bačen je i suzavac. Demonstranti su uzvraćali različitim predmetima, pri čemu su razbijeni izlozi stranačkih prostorija. Na terenu su se pojavile grupe maskiranih napadača s palicama i letvama koji su nasrnuli na okupljene.

Nakon sukoba u Stražilovskoj ulici, protesna povorka krenula je ka glavnim prostorijama SNS-a na Bulevaru oslobođenja. Tamo je, prema snimcima, zabilježen muškarac koji je izašao iz zgrade držeći pištolj, što je izazvalo paniku među prisutnima.

Prema informacijama ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, riječ je o zastavniku Vojske Srbije koji je navodno bio na službenom zadatku. Tokom incidenta ispaljen je hitac u zrak.

Oštećena vozila i materijalna šteta

U paralelnoj ulici, kod vrtića “Palčica”, tokom noći su razlupana vozila bez registarskih tablica – razbijena su stakla, ulubljena karoserija i odvaljeni dijelovi. Slična scena zabilježena je i u ulici iza prostorija SNS-a, gdje su oštećena vozila ostala parkirana i narednog jutra.

Policijski kordon je stigao nakon izbijanja sukoba, rasporedivši se ispred ulaza u stranačke prostorije i potisnuvši građane. Ipak, tokom većeg dijela večeri prisutnost policije bila je ograničena.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u neredima povrijeđeno 60 osoba. Studenti u blokadi saopštili su da vlast koristi taktiku izazivanja nasilja i da policija nije privela nijednog nasilnika iz redova SNS-a.

Protesti i međunarodni odjek

Incidenti u Novom Sadu uslijedili su nakon sukoba u Vrbasu i Bačkoj Palanci dan ranije, a protesti su održani i u Beogradu, Kraljevu, Nišu, Kragujevcu i Čačku. Agencije AP i AFP izvijestile su o eskalaciji nasilja u Srbiji, ističući da protesti traju od novembra prošle godine, kada je urušavanje nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 ljudi, izazvalo masovne demonstracije protiv vlasti i zahtjeve za prijevremene izbore.