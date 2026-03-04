Sumnja na mito u UIO BiH, SIPA pretresa objekte u Kaknju

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas (04.03.2026. godine), na području Kaknja vrše pretres stambenih i pomoćnih objekata i pokretnih stvari na jednoj lokacija.

Pretresi se vrše po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Primanje dara i drugih oblika koristi“ i ,,Davanje dara i drugih oblika koristi“ propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Operativna akcija „Kanon“ rezultat je višemjesečne istrage koju sprovodi SIPA, tokom koje su prikupljeni dokazi da je krivično djelo „Primanje dara i drugih oblika koristi“ izvršeno od strane službenog lica Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u okviru obavljanja službene dužnosti, dok je krivično djelo ,,Davanje dara i drugih oblika koristi“ izvršeno od strane lica koje je strani državljanin i trenutno je nedostupno SIPA-i i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

U realizaciji operativne akcije „Kanon“ učestvuju i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih Zeničko-dobojskog kantona.

Više informacija u toku dana, po okončanju aktivnosti.