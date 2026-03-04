Sumnja na mito u UIO BiH, SIPA pretresa objekte u Kaknju

Jasmina Ibrahimović
Foto: SIPA (Ilustracija)

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu  (SIPA) danas  (04.03.2026. godine), na području Kaknja vrše pretres stambenih i pomoćnih objekata i pokretnih stvari na jednoj lokacija.

Pretresi se vrše po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Primanje dara i drugih oblika koristi“ i ,,Davanje dara i drugih oblika koristi“ propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Operativna akcija „Kanon“ rezultat je višemjesečne istrage koju sprovodi SIPA, tokom koje su prikupljeni dokazi da je krivično djelo „Primanje dara i drugih oblika koristi“ izvršeno od strane službenog lica Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u okviru obavljanja službene dužnosti, dok je krivično djelo ,,Davanje dara i drugih oblika koristi“ izvršeno od strane lica koje je strani državljanin i trenutno je nedostupno SIPA-i i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

U realizaciji operativne akcije „Kanon“ učestvuju i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih Zeničko-dobojskog kantona.

Više informacija u toku dana, po okončanju aktivnosti.

pročitajte i ovo

Vijesti

„Krimolovci“ u februaru „uhvatili“ 32 korisna poziva

Vijesti

SIPA demantuje navode o kadrovskom i nacionalnom disbalansu

Vijesti

Akcija SIPA-e: Uhapšena jedna osoba

Vijesti

U nastavku akcije „Lan“ uhapšen policijski službenik SIPA-e, pokrenut i interni...

Istaknuto

SIPA u akciji „Lan“ pretresa 18 lokacija u više gradova

BiH

Provjeravaju se informacije o državljaninu BiH zarobljenom u Ukrajini

Vijesti

Srbija evakuisala 67 ljudi iz Izraela, među njima i državljani BiH

Istaknuto

Sloboda pred izazovom sezone, gostovanje kod ekipe sa vrha tabele

BiH

Prva reakcija na rast cijene nafte: Gorivo u Tuzli zasad bez većih poskupljenja

Istaknuto

Magla smanjuje vidljivost, saobraćaj na putevima u BiH pojačan

Istaknuto

Danas sunčano uz postepeno naoblačenje

Učitati više