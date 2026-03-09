Sunčano vrijeme, ali krajem dana dolazi promjena

Nedžida Sprečaković
sunčano vrijeme, dolazak proljeca, vremenska prognoza
Foto: Freepik

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, piše Federalni hidrometeorološki zavod.

Od sredine dana prema večernjim satima očekuju se većinom slabi lokalni pljuskovi. Bez padavina u sjevernim područjima Bosne. Vjetar je većinom slab južnog i jugoistočnog smjera. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne vjetar je umjerene jačine istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C.

pročitajte i ovo

Vijesti

Danas sunčano vrijeme, do kraja sedmice najavljene promjene

Vijesti

Dan smo počeli na -8, a završavamo sa kišom i na...

BiH

Snijeg i poledica širom BiH: Vikend donosi nove padavine i niske...

Istaknuto

Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

Tuzla i TK

Upozorenje: Jak vjetar u Tuzli večeras, mogući pljuskovi!

Istaknuto

Danas oblačno vrijeme s mogućim pljuskovima

Magazin

Kako se riješiti korova bez hemikalija: Jednostavni trikovi za uredno dvorište i baštu

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 10. mart

Vijesti

Doboj Istok: Pješak smrtno stradao u saobraćajnoj nesreći

Sport

Revanš četvrtfinala Kupa BiH: Tri utakmice u Doboju i Mostaru

Vijesti

Operativna akcija “Gold ”: Pretresi na šest lokacija

Učitati više