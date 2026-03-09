Sunčano vrijeme, ali krajem dana dolazi promjena

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, piše Federalni hidrometeorološki zavod.

Od sredine dana prema večernjim satima očekuju se većinom slabi lokalni pljuskovi. Bez padavina u sjevernim područjima Bosne. Vjetar je većinom slab južnog i jugoistočnog smjera. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne vjetar je umjerene jačine istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C.