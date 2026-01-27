Danas sunčano vrijeme, do kraja sedmice najavljene promjene

Nedžida Sprečaković
Vremenska prognoza: Na snazi upozorenje meteoalarma
Foto: Ilustracija

Danas se u Bosni očekuje postepeno smanjenje oblačnosti prije podne. Sunčanije vrijeme očekuje se u drugoj polovini dana, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11°C.

U srijedu 28.1.2026. se očekuje jače naoblačnje sa zapada će usloviti kišu. Glavnina padavina je na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne slabije padavine. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13°C.

U četvrtak 29.1.2026. meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Na planinama će padati i slab snijeg. Padavine su češće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, prije podne južnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 12°C.

U petak 30.1.2026. u Bosni i Hercegovini se očekuje oblačno sa slabom kišom. Na planinama će padati i slab snijeg. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C.

 

pročitajte i ovo

Istaknuto

Vremenska prognoza: Danas vedro veći dio dana, a onda nagla promjena

Istaknuto

Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih sedam dana u Tuzli?

Istaknuto

Stiže ozbiljna zima u BiH: Hladni talas donosi cjelodnevne minuse

Istaknuto

Niska oblačnost i magla jutros nad većim dijelom BiH

Istaknuto

Evo kakvo nas danas vrijeme očekuje

Istaknuto

Danas vedro i suho vrijeme

Vijesti

Stanje na cestama: Vozi se po mokrom ili vlažnom kolovozu

Istaknuto

Rutte: Evropa se ne može braniti bez SAD-a

Vijesti

Tuzla servis – U protekla 24 sata rođeno je 10 beba

Tuzla i TK

Epilog tuče u Tuzli: Dva napada jedne te iste osobe

Magazin

Koliko kafe je previše: Preporučena granica kofeina i moguće nuspojave

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]