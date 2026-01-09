Dan smo počeli na -8, a završavamo sa kišom i na +3 stepena

RTV SLON

Jutros smo dan započeli u pravom zimskom minusu, uz pretežno oblačno vrijeme. Prema zvaničnim mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u 7 sati, temperature su se u pojedinim gradovima spuštale i do -11 stepeni. Drvar i Zenica mjerili su -11, Bijeljina -10, Sarajevo -9, dok su Doboj, Sanski Most i Tuzla bili na -8 stepeni. Na Bjelašnici i u Livnu izmjereno je -7, u Banjoj Luci -6, Bihaću -5, Mostaru -2, a u Trebinju -1 stepen.

Takav početak dana još jednom je pokazao koliko je vrijeme u ovom periodu godine promjenjivo i nepredvidivo. Meteorolozi najavljuju da će tokom dana preovladavati oblačno vrijeme, uglavnom sa slabim snijegom, ali da će u drugoj polovini dana u nizinama Bosne snijeg postepeno prelaziti u kišu koja će se lediti pri dodiru s tlom. Upravo zbog toga vozače i pješake očekuju otežani uslovi na cestama i trotoarima, jer se može formirati poledica.

Vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, a temperature će rasti u odnosu na jutarnje minuse. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između -1 i 3 stepena, dok će na jugu zemlje dostići i do 6 stepeni.

Ovakav dan, u kojem jutro počinje duboko ispod nule, a završava uz kišu i temperature u plusu, meteorolozi i građani često nazivaju pravim vremenskim rolerkosterom. U samo nekoliko sati prolazimo kroz gotovo sve zimske scenarije, od snijega i minusa do kiše i topljenja, što je još jedan podsjetnik da nas i danas očekuje vrlo promjenjivo i zahtjevno vrijeme.

