Sunčano vrijeme nakon oblačnog jutra

Danas u većem dijelu zemlje preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u centralnim i istočnim krajevima Bosne ima niske oblačnosti, a po kotlinama i uz riječne tokove magle. Vjetar u Bosni je slab sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu umjerena bura. Jutarnje temperature od 0 do 5 stepeni, na jugu do 10, a dnevne između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni.

U srijedu, 5. novembra, očekuje se sunčano vrijeme u većem dijelu zemlje, uz jutarnju maglu po kotlinama i uz rijeke. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od -1 do 4, na jugu do 9 stepeni, a dnevne između 10 i 15, na jugu do 20 stepeni.

U četvrtak, 6. novembra, pretežno sunčano, ujutro ponegdje magla. U Bosni slab sjeverni vjetar, u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od 0 do 5, na jugu do 10 stepeni, dnevne između 10 i 16, a na jugu do 20 stepeni.

U petak, 7. novembra, moguća dugotrajna magla ili niska oblačnost u sjevernim, centralnim i istočnim dijelovima Bosne, dok će u ostatku zemlje biti sunčano. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnje temperature između 1 i 5, na jugu do 10 stepeni, a dnevne između 9 i 15, na jugu do 20 stepeni.