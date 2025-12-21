Super G u Val d’Isereu: Muzaferija ostala bez bodova

Italijanska skijašica Sofia Goggia stigla je danas do nove pobjede u disciplini Super-G na Audi FIS Svjetskom kupu, koji je održan u Val d’Isereu. Na drugom mjestu našla se Alice Robinson, dok je treća bila Lindsey Vonn. Do trećeg podijuma u sezoni Goggia je došla izvanrednom vožnjom i vremenom 1:20.24, što je bilo 15 stotinki brže od Robinson i 36 stotinki brže od iskusne Vonn.

Elvedina Muzaferija, najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica, današnju utrku završila je na 37. mjestu i tako ostala na ukupno sedam bodova u FIS Svjetskom kupu, koje je osvojila prošlog vikenda u St. Moritzu.

„Danas je staza bila jako teška, uz dosta vjetra i vrlo toplo vrijeme, pa je bilo teško postići brzinu. Bilo bi jako dobro da su uslovi bili malo drugačiji i da sam uspjela zadržati skijanje iz drugog sektora, ali tek je drugi vikend takmičenja i sigurna sam da će u ovoj sezoni biti još dosta dobrih rezultata“, poručila je Muzaferija, koja je u odnosu na vrijeme današnje pobjednice bila sporija za dvije sekunde i 76 stotinki.

U Val d’Isèreu su jučer vožene i utrke u disciplini spust, u kojima je pobjedu ostvarila Cornelia Huetter, dok je Muzaferija završila na 40. poziciji.

Za najbrže skijašice svijeta, među kojima je i dvadesetšestogodišnja Elvedina, slijedi praznična pauza, a četvrti spust sezone i treći Super-G bit će voženi 10. i 11. januara u Austriji, na stazi skijališta Zauchensee.