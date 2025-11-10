Sutra nastavak sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH

Jasmina Ibrahimović
Dom naroda usvojio Zakon o otpisu zateznih kamata poreznim obveznicima koji izmire osnovni dug
Dom naroda usvojio Zakon o otpisu zateznih kamata poreznim obveznicima koji izmire osnovni dug

Predsjedavajući Tomislav Martinović zakazao je za 11. novembar nastavak 22. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

U preostalom dnevnom redu, među drugim temama su nekoliko izvještaja o radu federalnih fondova i agencija te predložene odluke o zaduženju Federacije radi realizacije više projekata, kao i odluka o utvrđivanju područja od značaja za Federaciju BiH Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Prvi dio ove sjednice je održan 30. oktobra. Kasno poslije podne tog dana je Martinović prekinuo sjednicu nedugo nakon što su delegati poslije duže rasprave prihvatili većinom glasova novi Statut Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine.

Prije prekida, većinom delegatskih glasova su prihvaćeni i Zakon o zaštiti prava na pravično suđenje u razumnom roku u Federaciji BiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH i Strategija za unaprijeđenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2025-2030. godina.

Delegati su upoznati i s Izvještajem o prošlogodišnjoj realizaciji Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici.

Ovog mjeseca zasjedat će i Predstavnički dom. Predsjedavajući Dragan Mioković sazvao je za 20. novembar redovnu sjednicu, a za dan kasnije i dvije vanredne, prvu s jednom predloženom tačkom dnevnog reda – ‘Informacija o navodnim nelegalnim radnjama premijera Nermina Nikšića i uplitanje u rad policijskih organa Federacije BiH’, a drugu s ‘Informacijom o gubitku radnih mjesta u Federaciji BiH u periodu decembar 2024 – septembar 2025. godine’. Materijali za raspravu na ovim sjednicama će biti naknadno dostavljeni, navedeno je u službenom pozivu zastupnicima.

