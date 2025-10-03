Iako se šećer često smatra najvećim neprijateljem zdravlja, stručnjaci upozoravaju da postoji jedan ugljeni hidrat koji je još opasniji – maltodekstrin. On se nalazi u brojnim proizvodima koje svakodnevno konzumiramo, a malo ko zna kakve rizike nosi.

Prema riječima doktora Erica Berga, maltodekstrin može mnogo snažnije uticati na skok šećera u krvi nego sam šećer. Dok šećer ima glikemijski indeks oko 65, kod maltodekstrina on se kreće između 116 i 136, što znači da izaziva nagle i opasne promjene nivoa glukoze.

Maltodekstrin se koristi kao punilac u prerađenoj hrani i često se nalazi i u proizvodima označenim kao “bez šećera”. Dobija se iz kukuruza, riže, krompira, tapioke ili pšenice, pa može sadržavati i tragove glutena, što predstavlja dodatni problem za osobe koje pate od netolerancije.

Koje namirnice sadrže maltodekstrin?

Najčešće se može pronaći u pekarskim proizvodima, žitaricama za doručak, gaziranim napicima, instant pudinzima, slatkišima, preljevima za salate, supama i gotovim jelima, ali i u sportskim napicima i tjestenini. Upravo zbog svoje široke upotrebe, ljudi ga nesvjesno unose gotovo svaki dan.

Ljekari upozoravaju da je izbjegavanje maltodekstrina važno za očuvanje stabilnog nivoa šećera u krvi, ali i za prevenciju bolesti koje su povezane sa gojaznošću, dijabetesom i problemima sa srcem.