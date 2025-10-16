Telefonske linije Kantonalnog poreznog ureda Tuzla trenutno van funkcije

Edina Rizvić Aščić
Foto: Pexels/ Ilustracija

Kantonalni porezni ured Tuzla (ul. Rudarska 72) obavještava porezne obveznike da su, zbog tehničkog kvara, njihove telefonske linije trenutno van funkcije.

Privremeno nisu dostupni sljedeći brojevi:

  • 035/366-800

  • 035/366-802

  • 035/366-803

  • 035/366-804

  • 035/366-805

  • 035/366-807

  • 035/366-820

  • 035/366-821

Nadležne službe rade na otklanjanju kvara, a porezni obveznici se mole za razumijevanje i strpljenje dok se telefonske linije ne uspostave ponovo.

Kantonalni porezni ured zahvaljuje građanima na strpljenju i saradnji tokom trajanja tehničkih problema.

