Telefonske linije Kantonalnog poreznog ureda Tuzla trenutno van funkcije

Kantonalni porezni ured Tuzla (ul. Rudarska 72) obavještava porezne obveznike da su, zbog tehničkog kvara, njihove telefonske linije trenutno van funkcije.

Privremeno nisu dostupni sljedeći brojevi:

035/366-800

035/366-802

035/366-803

035/366-804

035/366-805

035/366-807

035/366-820

035/366-821

Nadležne službe rade na otklanjanju kvara, a porezni obveznici se mole za razumijevanje i strpljenje dok se telefonske linije ne uspostave ponovo.

Kantonalni porezni ured zahvaljuje građanima na strpljenju i saradnji tokom trajanja tehničkih problema.