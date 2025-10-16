Telefonske linije Kantonalnog poreznog ureda Tuzla trenutno van funkcije

Kantonalni porezni ured Tuzla (ul. Rudarska 72) obavještava porezne obveznike da su, zbog tehničkog kvara, njihove telefonske linije trenutno van funkcije.
Privremeno nisu dostupni sljedeći brojevi:
035/366-800
035/366-802
035/366-803
035/366-804
035/366-805
035/366-807
035/366-820
035/366-821
Nadležne službe rade na otklanjanju kvara, a porezni obveznici se mole za razumijevanje i strpljenje dok se telefonske linije ne uspostave ponovo.
Kantonalni porezni ured zahvaljuje građanima na strpljenju i saradnji tokom trajanja tehničkih problema.