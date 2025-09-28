Teška saobraćajna nesreća u tunelu kod Mostara, povrijeđeno više osoba

Foto: PJV Mostar

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u tunelu Salakovac, gdje su se sudarila dva vozila.

Prema dostupnim informacijama, više osoba je povrijeđeno, ali stepen povreda za sada nije poznat.

Zbog uviđaja i intervencije nadležnih službi saobraćaj je u potpunosti bio obustavljen, a trenutno se odvija jednom trakom. Na magistralnom putu M-17, na dionici Mostar – Jablanica, i dalje su formirane duge kolone u oba smjera.

Na mjestu nesreće intervenisali su vatrogasci, policija i ekipa Hitne pomoći. Vozačima je upućen apel da budu strpljivi i pridržavaju se uputa policijskih službenika.

