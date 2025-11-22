Teški uslovi na putevima: Snijeg i kiša usporavaju saobraćaj širom BiH

Snježne padavine zahvatile su veći dio Bosne, a snijeg se zadržava na kolovozu, što otežava saobraćaj i zahtijeva oprezniju vožnju. U Hercegovini pada kiša, a kolovoz je mokar i klizav. Na svim putnim pravcima obavezna je upotreba zimske opreme.

Zbog oborenog stabla, saobraćaj je obustavljen za sve kategorije vozila preko prevoja Koprivnica, na putu Bugojno-Kupres.

Ripački klanac i Romanija zatvoreni su za teretni saobraćaj, a putnička vozila saobraćaju otežano.

Otežano se saobraća na putevima: Banjaluka-Manjača-Čađavica, Mrkonjić Grad-Miliništa, Tisovac-Kneževo-Ugar, Kotor Varoš-Kneževo, Šipovo-Novo Selo, ali i preko prevoja: Lanište, Oštrelj, Rostovo (Bugojno-Novi Travnik), Makljen (Prozor-Gornji Vakuf), Mlinište (Glamoč-Podbrdo), Rogoj (Sarajevo-Foča), Romanija (Sarajevo-Rogatica), Nišići (Srednje-Olovo) i Karaula (Olovo Kladanj).

Zbog snježnih padavina vozačima kamiona sa prikolicom i šlepera obavezno je korištenje zimske opreme preko prevoja Komar (Donji Vakuf-Travnik) i Karaula (Olovo-Kladanj).

Vanredne regulacije saobraćaja su zbog obilnih padavina privremeno uklonjene sa dionica autoceste A-1 Kakanj – Visoko i Podlugovi-Sarajevo sjever, saopšteno je iz BIHAMK-a.