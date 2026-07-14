Tri rudnika ne izmiruju koncesione obaveze u Tuzlanskom kantonu

Rudnik uglja „Kreka“, Rudnik mrkog uglja „Banovići“ i Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ ne izmiruju dospjele tekuće obaveze iz koncesionih ugovora, navedeno je u informaciji koju je prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona.

Informacija se odnosi na nadzor nad radom koncesionara i praćenje izvršavanja ugovora, koje je Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona provodila tokom juna.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK trenutno prati provođenje 44 ugovora o koncesiji, dok Ministarstvo privrede TK vodi aktivnosti u vezi s 24 ugovora. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK nadležno je za provođenje jednog koncesionog ugovora.

Nadzor je pokazao da nadležna ministarstva, koja imaju ulogu koncesora, uredno i blagovremeno provode svoje obaveze, sačinjavaju zapisnike i donose rješenja ili odluke o plaćanju koncesionih naknada.

Većina koncesionara poštuje preuzete obaveze, dok se nepravilnosti odnose na rudnike „Kreka“, „Banovići“ i „Đurđevik“, koji ne plaćaju dospjele tekuće obaveze.

Iz Vlade TK poručeno je da će biti nastavljen nadzor nad korištenjem prirodnih resursa i dobara u općoj upotrebi, kao i aktivnosti na uspostavljanju transparentnijeg sistema koncesija, zaštiti javnih prihoda i povećanju discipline u izvršavanju ugovora.

Potvrđena je i potreba dodatnog postupanja prema koncesionarima koji ne ispunjavaju ugovorene obaveze.