Tri vrste hrane koje sabotiraju vaš trud da smršate

Mnogi koji nastoje smršati usmjeravaju se na zdrave navike, ali nesvjesno biraju hranu koja zapravo usporava napredak. Određene namirnice imaju reputaciju „zdravih“, iako u stvarnosti mogu sadržavati više šećera, soli ili skrivenih kalorija nego što mislimo. Upravo zato, razumijevanje onoga što zaista unosimo u organizam ključno je za uspješno mršavljenje. Stručnjaci za ishranu upozoravaju na nekoliko popularnih vrsta hrane koje mogu sabotirati proces gubitka kilograma.

Smoothiji

Na prvi pogled djeluju kao savršen izbor za doručak, ali smoothiji mogu biti prava kalorijska zamka. Kada su puni voća, zaslađivača ili proteinskih dodataka, lako premašuju preporučeni dnevni unos šećera. Nutricionisti savjetuju da se smoothieji pripremaju kod kuće, bez dodatnih sirupa ili jogurta s visokim udjelom masti. Na taj način zadržava se nutritivna vrijednost napitka, a izbjegava višak kalorija koji može usporiti proces mršavljenja.

Proteinske pločice

Mnogi posežu za proteinskim pločicama kao brzim međuobrokom, vjerujući da su zdrava alternativa slatkišima. Ipak, brojne sadrže više šećera nego prosječna čokoladica. Stručnjaci upozoravaju da je važno pažljivo čitati deklaracije i birati proizvode s manjim udjelom šećera. Kada se konzumiraju umjereno i uz uravnotežen obrok, mogu biti korisne, ali same po sebi ne doprinose bržem gubitku težine.

„Zdravi“ umaci i preljevi

Umacima, poput onih za salatu, humusa ili tzatzikija, često se dodaju ulja, majoneza i sol, što značajno povećava kalorijsku vrijednost. Stručnjaci ističu da i male količine mogu dodati stotine dodatnih kalorija tokom dana ako se ne vodi računa o količini. Najbolja opcija je pripremiti preljeve kod kuće, koristeći grčki jogurt, limunov sok ili začine. Na taj način čuva se bogat okus, a smanjuje unos masti i soli.

Naizgled zdrave namirnice mogu lako usporiti napredak, pa je ključ uspješnog mršavljenja u umjerenosti, svjesnom odabiru hrane i kontroli porcija.