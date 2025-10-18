Trivić: Danas u NSRS kapitulacija Dodika u dva čina

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić izjavila je da će, prema njenim riječima, današnje zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske predstavljati „kapitulaciju Milorada Dodika u dva čina“.

„Prvi je taj da će najveći NATO lobista Ana Trišić Babić biti imenovana za v.d. predsjednika Srpske, iako Ustav Srpske ne poznaje institut v.d. predsjednika, a drugi čin predstavlja predaju pitanja imovine u nadležnost stranaca i OHR-a“, navela je Trivić u saopštenju.

Kako je dodala, osim povlačenja zakona o zabrani djelovanja institucija Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske – uključujući Sud BiH, Tužilaštvo BiH, VSTS i SIPA-u – poslanici će danas razmatrati i stavljanje van snage Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, koji je ranije suspendovao Ustavni sud BiH.

„Sada se ta odluka Ustavnog suda BiH, kao i odluke Kristijana Šmita u vezi imovine, provode i kroz Narodnu skupštinu, što znači da je priča o imovini Republike Srpske prepuštena OHR-u i strancima od Milorada Dodika“, rekla je Trivić.

Ona je ocijenila da će time „biti završen posljednji čin Dodikove pogubne politike modrih grudi“, odnosno politike u kojoj se, kako kaže, „dok se narodu pričaju bajke o nezavisnosti i busa u prsa junačka, strancima u ruke predaju posljednji elementi suverenosti Republike Srpske“.

Trivić smatra da je povlačenje zakona o zabrani djelovanja „vanustavnih institucija“ logično jer, prema njenim riječima, „SIPA, Sud i Tužilaštvo BiH i dalje normalno rade na teritoriji Republike Srpske“. Međutim, naglašava da je „predaja imovine u ruke stranaca čin veleizdaje“.

Podsjetila je da je Zakon o imovini bio jedan od rijetkih akata koji je u Narodnoj skupštini Republike Srpske podržala i opozicija, a koji su Ustavni sud BiH i OHR više puta poništavali. „Danas će to učiniti i Narodna skupština glasovima većine poslanika, poslanika koji su u raljama Milorada Dodika, a koji je u raljama stranaca“, izjavila je Trivić.

„Ne treba da nas čudi zašto je Dodik najbolji igrač međunarodne zajednice – to je čovjek koji nema veze sa interesima srpskog naroda i koji je spreman da vodi Srpsku ka faktičkom gašenju samo da bi on opstao u političkom životu“, navela je Trivić, dodajući da „ostaje da se vidi da li će Dodik još jednu kapitulaciju pred stranim interesima i vlastitu veleizdaju proglasiti svojom pobjedom“.