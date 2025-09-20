Trivić: Milorade, više te nećemo pozivati da odeš jer si to svakako već učinio

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić poručila je da ne treba da iznenađuje što je ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima potpisao potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda Davor Pranjić, a ne Milorad Dodik.

– Odavno tvrdim da je Dodik presudu Suda BiH prihvatio otkupom zatvorske kazne i podnošenjem apelacije Ustavnom sudu BiH – navela je Trivić, saopćeno je iz Narodnog fronta.

Prema njenim riječima, potpisivanje ukaza samo je formalna potvrda već poznatog – da je presuda Suda BiH donesena, bez obzira sviđala se ona nekome ili ne. Dodala je da je već donesena i odluka da SNSD učestvuje na prijevremenim izborima za predsjednika RS, iako su ranije tvrdili suprotno.

– Na tim izborima važno je da učestvuju sve srpske stranke kako bismo dobili predsjednika RS, a novi predsjednik potom dao mandat za sastav Vlade u skladu s Ustavom. Taj stav zastupam već duže vrijeme – naglasila je Trivić.

Ona smatra da je izlaz iz krize u zaustavljanju, kako kaže, obezglavljivanja institucija Republike Srpske, jer samo tako društvo može nastaviti politički, pravni i ekonomski život.

– Milorade, nećemo te više pozivati da odeš jer si to već učinio. Kukavički je što javnosti nisi saopštio razloge, niti stao pred narod i objasnio ono protiv čega nisi mogao. Kukavički je i to što tvoji ljudi i dalje govore o referendumu, iako znate da se sudska presuda referendumom ne može ukinuti, a ipak obmanjujete narod – poručila je Trivićeva.

