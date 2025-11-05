Tužilaštvo TK o slučaju trgovine ljudima u TK

U povodu nedavnog hapšenja više osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima u TK javnosti se obratio glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović. Istakao je da je riječ o izuzetno osjetljivom predmetu koji uključuje maloljetne žrtve i da su sve aktivnosti usmjerene na njihovu zaštitu i potpuno rasvjetljavanje ovog teškog krivičnog djela.

Alidžanović je podsjetio da zakoni u Bosni i Hercegovini, kao i međunarodni propisi, posebno štite maloljetnike koji se pojavljuju u krivičnim postupcima. Zamolio je medije i javnost da se suzdrže od objavljivanja bilo kakvih detalja koji bi mogli dovesti do identifikacije djece, te naglasio da svaki neodgovoran pristup može ugroziti i djecu i istragu. Naveo je da je već došlo do narušavanja integriteta maloljetnika zbog objava pojedinaca i pojedinih portala, što je nedopustivo.

Istakao je da je istraga u ovom predmetu započela u augustu ove godine nakon što je Tužilaštvo TK zaprimilo prve informacije, te da se od tog trenutka u saradnji sa policijskim službenicima radilo na provjeri svih saznanja. Aktivnosti su se odvijale u potpunoj tajnosti, a nijedna informacija nije procurila u javnost do trenutka hapšenja, što prema riječima glavnog tužioca govori o visokom nivou profesionalnosti većine pripadnika policije koji su radili na predmetu.

Pohvalio je tužioce i istražitelje zbog, kako je rekao, posvećenog i odgovornog rada. Trenutno je istraga u drugoj fazi, a cilj je utvrditi sve relevantne okolnosti i identifikovati sve osobe koje su mogle biti uključene.

Glavni tužilac je podsjetio i na ranije slučajeve u kojima su procesuirani policijski službenici koji su činili krivična djela, naglasivši da su ti postupci okončani osuđujućim presudama. Navodi da Tužilaštvo i dalje ostaje potpuno posvećeno otkrivanju i procesuiranju svih oblika zloupotreba i nepravilnosti, bez obzira od koga dolazile.

Na kraju je ponovo uputio jasan apel da se u javnom prostoru poštuje pravo maloljetnika na zaštitu, jer je to, kako je istakao, zakonska i moralna obaveza cijelog društva.