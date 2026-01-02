Tuzla dobila javni WC: Evo koliko košta njegovo korištenje

Montažni objekat javnog WC-a u Centralnom gradskom parku u Tuzli, izgrađen još 2012. godine tokom rekonstrukcije parka, nakon više od deset godina konačno bi mogao početi s radom.

Iako je objekat bio potpuno završen i predviđen za javnu upotrebu, dugo vremena nije bio u funkciji.

U međuvremenu su izvršene određene prilagodbe, a na ulazu je postavljena obavijest da će korištenje WC-a biti naplaćivano 1 KM. Isti je slučaj i u brojnim zemljama Evrope gdje se korištenje javnog toaleta ili toaleta na benzinskim pumpama naplaćuje.

Prvobitno je javni WC planiran kao trajno rješenje koje bi zamijenilo montažne sanitarne kabine koje su ranije bile postavljene na različitim lokacijama u gradu. Međutim, godinama nije bio dostupan građanima i posjetiocima.

Puštanje ovog objekta u funkciju predstavlja značajan korak u poboljšanju osnovne komunalne infrastrukture, posebno kada je riječ o potrebama građana i turista u samom centru Tuzle.

