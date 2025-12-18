Tuzla na mapi zelenih evropskih gradova: Prvi grad izvan EU u Green City Accordu

Adin Jusufović
Tuzla
Tuzla je ostvarila značajan iskorak na evropskoj mapi održivog urbanog razvoja postavši prvi grad izvan Evropske unije koji je pristupio inicijativi Green City Accord (GCA) kao Associated City.

Ovim činom Tuzla se svrstava među evropske gradove koji su se jasno obavezali na izgradnju zelenijih, zdravijih i otpornijih urbanih sredina, u skladu s ciljevima Evropskog zelenog plana.

Green City Accord je evropska inicijativa koja okuplja gradove posvećene unapređenju kvaliteta zraka i vode, zaštiti prirode i biodiverziteta, razvoju cirkularne ekonomije, smanjenju buke i jačanju otpornosti gradova na klimatske promjene.

Pristupanjem ovoj inicijativi, Grad Tuzla potvrđuje dugoročno strateško opredjeljenje ka održivom razvoju, zaštiti okoliša i unapređenju kvaliteta života svojih građana.

Grad Tuzla već godinama sistemski ulaže u razvoj zelenih površina, unapređenje javnih prostora, održivu mobilnost, energetsku efikasnost i zaštitu te održivo korištenje prirodnih resursa, posebno vodnih sistema i jezera.

Status Pridruženog grada omogućit će Tuzli pristup evropskim mrežama znanja, razmjenu dobrih praksi s gradovima širom Evrope, učešće u stručnim i tematskim događajima te dodatnu podršku u jačanju kapaciteta za provedbu zelenih politika. Istovremeno, ovo članstvo dodatno jača međunarodnu prepoznatljivost Tuzle i otvara nove mogućnosti za pristup evropskim fondovima i inicijativama.

Inicijativa za pristupanje Green City Accordu pokrenuta je u okviru lokalnih razvojnih i strateških aktivnosti Grada Tuzle, uz stručnu podršku Javne ustanove Tuzlanska razvojna agencija „TRAG“ Tuzla.

Pristupanjem Green City Accordu, Grad Tuzla potvrđuje jasno opredjeljenje gradskog rukovodstva i gradonačelnika da Tuzla bude moderan, inkluzivan i klimatski odgovoran grad, usmjeren ka budućnosti i dobrobiti svojih građana.

Ovaj korak predstavlja važan signal da Tuzla ne samo da prati evropske standarde, već aktivno učestvuje u njihovom oblikovanju, postavljajući primjer drugim gradovima u Bosni i Hercegovini i šire.

