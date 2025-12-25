Tuzla priprema bogat program za najmlađe tokom Dječije Nove godine

Grad Tuzla i Turistička zajednica grada Tuzle pripremili su raznovrstan praznični program za djecu, koji će se održati na Trgu slobode tokom vikenda, 27. i 28. decembra 2025. godine.

U subotu, 27. decembra, od 12 do 14 sati, mališani će moći uživati u animacijama, maskotama i raznim igrama, čime će Trg slobode biti ispunjen veselom i razigranom atmosferom.

Centralni događaj planiran je za nedjelju, 28. decembra, od 11.30 do 14 sati, kada će biti proslavljena Dječija Nova godina. Program uključuje dječiju predstavu i nastup Dječijeg hora „Lege Artis“ s prazničnim pjesmama. Nakon predstave uslijedit će podjela novogodišnjih paketića, koje je obezbijedila Bingo Grupacija.

Posebnu zabavu, kao i prethodnih godina, donijet će defile Moto Mrazeva iz Moto kluba „Tuzla“ zajedno s gostima iz Osijeka, koji će dodatno razveseliti mališane i njihove roditelje.

Organizatori pozivaju medije da informišu javnost o ovom programu i pomognu u stvaranju praznične radosti za najmlađe sugrađane.