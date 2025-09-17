Tuzla: Prodata zaplijenjena imovina za veliki iznos novca

Nedžida Sprečaković
Tuzla: Prodata zaplijenjena imovina za veliki iznos novca
Foto: Ilustrativna fotografija/ prodata kuća sa dvorištem

U postupku prinudne naplate dužnih javnih prihoda Kantonalni porezni ured Tuzla je 5. septembra 2025. godine izvršio javnu prodaju zaplijenjene imovine poreznog obveznika dužnika “TI” d.o.o Tuzla u ukupnom iznosu 180.888,95 KM.

Na drugoj javnoj aukciji uspješno je prodata nekretnina označena kao: dvorište, kuća, zgrada i dvorište, za ukupni iznos od 180.888,95 KM. Kupac je u zakonom propisanom roku izvršio uplatu kompletnog iznosa na račune dužnih javnih prihoda.

U istom postupku održana je i direktna prodaja imovine drugih poreznih obveznika – dužnika, međutim, za tu imovinu nije bilo zaniteresiranih kupaca. Neprodata imovina će biti ponovo ponuđena na prodaju u narednom periodu.

Kantonalni porezni ured Tuzla nastavlja s provođenjem mjera prinudne naplate u skladu sa zakonom u cilju naplate dužnih javnih prihoda.

