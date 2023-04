Tuzla: Sa radom ponovo počeo Turistički vozić

Od danas je u Tuzli ponovo u pogonu popularni Turistički vozić.

Saobraćat će svakoga dana osim ponedjeljkom, a kretat će od Trga slobode.

„Svakim danom od utorka do nedjelje od 10 do 17 časova, tako da će kretati sa Trga i ići poznatom rutom koju vozić ima. Kada su u pitanju cijene one su ostale iste kao i prošle godine, ugovorena vožnja košta 36 KM odnosno 1 KM po osobi, a inače pojedinačna karta košta 2 KM“, kazao je u izjavi za RTV Slon Nedžad Malikić, direktor JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla.

Turistički vozić kreće se trasom pored panonskih jezera, slanih slapova, neolitskog naselja, geološkog muzeja, pored Aleje mladosti, Slanom Banjom, pored ateljea “Ismet Mujezinović”, Turalibegove džamije, spomenika velikanima Ismetu Mujezinoviću i Meši Selimoviću, te pored Kapije, mjesta stradanja tuzlanske mladosti.