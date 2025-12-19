Tuzla se pridružila Green City Accordu kao prvi grad van Evropske unije

Grad Tuzla ostvario je važan iskorak na evropskoj mapi održivog urbanog razvoja, postavši prvi grad izvan Evropske unije koji je pristupio inicijativi Green City Accord kao Associated City. Time se Tuzla svrstala među evropske gradove koji su se jasno obavezali na razvoj zelenijih, zdravijih i otpornijih urbanih sredina, u skladu s ciljevima Evropskog zelenog plana.

Green City Accord je evropska inicijativa koja okuplja gradove posvećene unapređenju kvaliteta zraka i vode, zaštiti prirode i biodiverziteta, razvoju cirkularne ekonomije, smanjenju buke te jačanju otpornosti na klimatske promjene. Pristupanjem ovom okviru, Grad Tuzla potvrđuje dugoročno strateško opredjeljenje za održivi razvoj, zaštitu okoliša i unapređenje kvaliteta života građana.

U proteklim godinama Tuzla je sistemski ulagala u razvoj zelenih površina, unapređenje javnih prostora, održivu mobilnost i energetsku efikasnost, kao i u zaštitu i održivo korištenje prirodnih resursa, posebno vodnih sistema i jezera. Upravo ti procesi predstavljaju osnovu za uključivanje u Green City Accord i potvrđuju razvojni pravac koji se zasniva na ravnoteži između ekonomskog rasta, socijalne uključenosti i očuvanja okoliša.

Status Pridruženog grada omogućit će Tuzli pristup evropskim mrežama znanja, razmjenu iskustava i dobrih praksi s gradovima širom Evrope, učešće u stručnim i tematskim događajima, te dodatnu podršku u jačanju kapaciteta za provedbu zelenih politika. Istovremeno, ovo članstvo doprinosi većoj međunarodnoj vidljivosti Tuzle i otvara nove mogućnosti za uključivanje u evropske fondove i razvojne inicijative.

Inicijativa za pristupanje Green City Accordu pokrenuta je u okviru lokalnih razvojnih i strateških aktivnosti Grada Tuzle, uz stručnu podršku Javne ustanove Tuzlanska razvojna agencija „TRAG“ Tuzla, koja kontinuirano učestvuje u planiranju i provedbi projekata u oblasti održivog razvoja, zaštite okoliša te zelene i digitalne transformacije.

Pristupanjem Green City Accordu, Grad Tuzla potvrđuje opredjeljenje gradskog rukovodstva i gradonačelnika da Tuzla bude moderan, inkluzivan i klimatski odgovoran grad, usmjeren ka budućnosti i dobrobiti svojih građana, uz poruku da grad ne samo da prati evropske standarde, već aktivno učestvuje u njihovoj primjeni i razvoju.