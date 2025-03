Tuzla u cvjetnom ruhu uoči 8. marta: Ruže i dalje najtraženije

Dan prije osmog marta, ulice Tuzle su pune cvijeća. Uveliko se prodaju različite vrste cvijeća, a kako nam pričaju trgovci, najveći interes je i dalje za ružama i tradicionalnim vrstama cvijeća.

“Najtraženije su cvjetajuće biljke, ruža naravno kraljica cvijeća, onda aranžmani, sad ima i tih čokoladnih ruža, šarenih, svakakvih”, rekao je Vlado Pavić, proizvođač cvijeća

Pavić nam kaže da se cijene nisu drastično mijenjale u odnosu na prošlu godinu, ali da ima i cvijeća koje je skuplje nego ranije.

“Cijene su otišle i čuo sam od ovih što naveliko proizvode i od ovih što preporadaju. Raspon cijena ruže je od 5 do 10 KM”, dodaje Pavić.

Bilo skupo ili ne, Himzo ipak bira cvijeće kao poklon. Odlučio je kaže suprugu obradovati i prije 8. marta jer je pronašao cvijeće koje ona najviše voli.

“I to biram specijalno karanfiliće sa više cvjetova. Ona to posebno voli i to je nekakva simbolika”, rekao je Himzo Bajrić.

Osim cvijeća, plato ispred TC Sjenjak u Tuzli krase i druge vrste poklona i cvijeće, koje, kako nam priča Behija, ne vene. Radi se o cvijetnim aranžmanima koji se prave od različitih materijala.

“Ja prodajem svježe i ove kreativne aranžmane, suho cvijeće i svileno. Prodaja ide solidno, sutra je ipak 8. mart. Uglavnom dobro je”, ističe Behija Salkić, prodavačica

Trgovci očekuju da će posla sutra biti još više, s obzirom da će ponovo biti lijepo vrijeme. Poručuju da svi mogu pronaći nešto za ženu koja im je bitna u životu, te im tako ovog osmog marta izmamiti osmijeh na lice.