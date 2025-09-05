Tuzla, Zenica i Banovići u fokusu projekta vrijednog skoro 80 miliona eura

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u BiH. Prijedlog ove odluke bit će upućen u Parlament Federacije BiH.

Prijedlog odluke predviđa prihvatanje zaduženja Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu do 79.900.000 eura.

Projekt će pružiti podršku za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća u regijama bogatim ugljem, jačanje institucionalnog okvira za Pravednu tranziciju, zatvaranje rudnika (RMU Zenica), rekultivaciju i prenamjenu zemljišta za novo korištenje, uvođenje čiste energije, kao i pružanje podrške rudarima i zajednicama za ekonomsku tranziciju. Sredstva će se koristiti i za podizanje svijesti o predstojećem procesu tranzicije u Zenici, Tuzli i Banovićima, kao i o njegovim pozitivnim utjecajima koji podrazumijeva smanjenje zagađenja, sanaciju i prenamjenu zemljišta, proizvodnju obnovljive energije, otpornost i prilagođavanje na klimatske promjene tokom pravedne tranzicije.

Predlagač navodi da će se provođenjem Projekta pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u BiH pružiti puna podrška za jačanje institucionalnog okvira za pravednu tranziciju, progresivno zatvaranje rudnika, rekultivaciju i prenamjenu rudničkog zemljišta za novo korištenje, uvođenje čiste energije, kao i pružanje podrške rudarima i zajednicama za ekonomsku tranziciju.

U Projektu je prioritet stavljen na rudnik koji je spreman za zatvaranje, a to je RMU Zenica, koji ima hitnu potrebu za podrškom za odgovorno zatvaranje jame (Raspotočje) i podršku za pronalazak novih radnih mjesta za radnike rudnika. U RMU Banovići pokrenut će se instalacija fotonaponske elektrane (FNE), pilot program dobrovoljnog napuštanja rudnika, kao i pilot aktivnosti u zajednici usmjerene na rane mjere ekonomske diversifikacije. Instalaciju FNE će provoditi JP EPBiH i na području koje obuhvata rudnik Kreka.