Tuzlanski kanton jača obrazovnu saradnju s Turskom

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić primio je danas u posjetu zamjenika ministra obrazovanja Republike Turske Ömera Faruka Yelkencija sa saradnicima. Sastanak je bio prilika za razgovor o jačanju saradnje Tuzlanskog kantona i Republike Turske u oblasti obrazovanja i nauke, te unapređenju ukupnih odnosa dvije prijateljske zemlje.

Tokom susreta razmatrane su mogućnosti razvoja partnerskih projekata, posebno u oblastima visokog obrazovanja, akademske razmjene i zajedničkih istraživačkih inicijativa. Istaknuta je važnost postojeće saradnje Univerziteta u Tuzli sa univerzitetima u Turskoj, koja predstavlja čvrstu osnovu za nove oblike podrške, uključujući stručnu obuku nastavnog kadra i mobilnost studenata. Razgovaralo se i o potencijalima Kampusa Univerziteta u Tuzli, kao i o perspektivama koje ovaj generacijski projekat nudi za moguće turske investitore zainteresirane za ulaganje u visoko obrazovanje i razvoj infrastrukture.

„Drago mi je što nastavljamo graditi prijateljske i partnerske odnose s Republikom Turskom, posebno u segmentu obrazovanja i nauke, koje smatramo ključnim za razvoj našeg kantona. Ova posjeta potvrđuje zajedničku opredijeljenost da stvaramo nove prilike za studente, nastavnike i institucije, a razgovori koje smo vodili otvaraju prostor za konkretne projekte u godinama koje dolaze. Nakon što smo uspostavili direktne aviolinije prema Republici Turskoj, nakon što smo otvorili turističke i poslovno-privredne veze, danas je svakako prilika da pričamo i o otvaranju onih veza, konekcija, saradnje i u oblasti obrazovanja gdje svakako Tuzlanski kanton i institucije Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja imaju šta za ponuditi“, kazao je premijer Halilagić.

U okviru boravka u Tuzlanskom kantonu, zamjenik ministra Yelkenci posjetio je Univerzitet u Tuzli, gdje je održao predavanje studentima Pravnog fakulteta, te Kampus Univerziteta u Tuzli u izgradnji. Također je boravio u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, gdje je s direktorom prof. dr. Šekibom Umihanićem razgovarao o mogućnostima saradnje u oblasti obrazovanja i stručnog usavršavanja medicinskog osoblja.

Izražavajući zadovoljstvo svime što mu je danas prezentirano, Yelkenci je kazao da saradnja na obrazovnom planu već postoji kroz dva projekta – „Moj izbor je Turski“ i bratimljenje škola u BiH i Turskoj. Rezultat tih projekata je da se trenutno u 43 škole izučava turski jezik, dok oko 30 škola ima svoje bratske škole u Republici Turskoj.

„Ipak, uzimajući u obzir naše dugogodišnje veze i bratske odnose, smatramo da sve te veze moramo dodatno produbiti i ojačati, te izražavamo spremnost da radimo na tome. Na nama je danas, kao Ministarstvu i kao Republici Turskoj, da uradimo što je u našoj moći i damo doprinos razvoju svih ovih vrijednih aktivnosti kojima smo svjedočili, te da saradnju dodatno produbimo. To je prirodno, uzimajući u obzir odnose između naše dvije zemlje“, kazao je Yelkenci, zaključivši: „Dosta je bilo priče, sada je vrijeme za konkretne radnje.“