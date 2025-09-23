Tuzlanski kanton prvi u Federaciji BiH dobio Centar za verifikaciju deaktiviranog oružja

Otvaranjem Centra za verifikaciju deaktiviranog vatrenog oružja, Tuzlanski kanton postao je prvi u Federaciji BiH s objektom ove namjene. Projekat je rezultat višegodišnje saradnje Misije OSCE-a i Uprave policije TK, a finansiran je uz podršku međunarodnih donatora.

„Meni je drago i zahvalan sam misiji OSCE-a što je u Upravi policije prepoznala nekoga koji se već dugi niz godina bori protiv nezakonitog posjedavanja, zloupotrebe i prometa lakog naoružanja i odlučila se na jedan ovakav korak. Ja moram istaći da je ovo jedini centar u Federaciji BiH. Još jedan ovakav centar je izgrađen u entitetu Republika Srpska tako da to posebno predstavlja veliko zadovoljstvo i čast“, rekao je Dževad Korman, direktor Uprave policije MUP-a TK.

Deaktivacija oružja podrazumijeva da ono ostaje u vlasništvu građana, ali se tehničkim zahvatima čini trajno neupotrebljivim. Prema procjenama OSCE-a, ovaj proces važan je i zbog činjenice da Bosna i Hercegovina ima 12 različitih zakona o oružju, a jedinstveni standardi doprinose boljoj sigurnosti i usklađivanju s praksama EU.

„U skladu sa regulativama Europske unije deaktivaciju oružja vrše privatni subjekti, ali verifikacija takvog oružja mora da bude potvrđena od strane državnog organa, u ovom slučaju uprave policije Tuzlanskog kantona. Tek kada se završi verifikacija, uprava policija izdaje certifikat da je to oružje verifikovano, da je deaktivirano na najbolji mogući način. Također, ilegalno oružje se može deaktivirati za određene potrebe koje služe društvu. Da se ne bi uništavalo, u određenim situacijama bolje je da se deaktivira. Takvo oružje se koristi često u muzejima, za snimanje određenih filmova i tako dalje“, objašnjava Jasmin Selimović, nacionalni projektni službenik OSCE-a na SALW projektu.

Centar je opremljen najsavremenijim materijalno-tehničkim sredstvima, a osim same verifikacije deaktiviranog oružja, biće mjesto gdje će se održavati stručne obuke i seminari. Ova praksa već je uobičajena u evropskim državama, a sada će i BiH imati uspostavljen standard u skladu sa evropskom regulativom.

„OSCE misija u BiH s ponosom je podržala današnje otvaranje Centra za verifikaciju deaktiviranog vatrenog oružja u Tuzlanskom kantonu, čija je svrha jačanje kapaciteta BiH za verifikaciju i deaktivaciju vatrenog oružja i sprečavanje njegove zloupotrebe“, istakao je ambasador Rick Holtzapple, šef Misije OSCE-a u BiH.

Vrijednost projekta, uključujući izgradnju i opremu, iznosi oko 180 hiljada eura. Tuzlanski kanton odabran je zbog svoje veličine i značaja u Federaciji, ali i zbog dobre saradnje s međunarodnim partnerima. Stručnjaci iz MUP-a TK uskoro će provoditi i obuke za privatne subjekte, a saradnja će biti proširena i na razmjenu iskustava s Francuskom, gdje već postoji razvijen sistem kontrole oružja.