U akciji “Market 3” oduzeti duhan i oprema vrijedni oko 102.000 KM

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH u operativnoj akciji “Market 3” na području Regionalnog centra Mostar privremeno su oduzeli veću količinu duhana i opremu za punjenje cigareta, ukupne procijenjene tržišne vrijednosti oko 102.000 KM.

Po naredbi Suda BiH izvršen je pretres stambenih prostorija jedne osobe, pri čemu je pronađeno 153 kilograma rezanog duhana, 770 paklica ručno punjenih cigareta, 6.000 komada ručno punjenih cigareta, filteri za punjenje te dvije mašine za punjenje cigareta.

Iz UIO BiH navode da je akcija bila usmjerena na otkrivanje i sprečavanje ilegalnog prometa duhana i duhanskih prerađevina na području koje pokriva RC Mostar.

Protiv osumnjičenog će biti podnesen izvještaj Tužilaštvu BiH zbog sumnje na krivično djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.