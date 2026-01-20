U akciji “Market 3” oduzeti duhan i oprema vrijedni oko 102.000 KM

Adin Jusufović
Duhan

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH u operativnoj akciji “Market 3” na području Regionalnog centra Mostar privremeno su oduzeli veću količinu duhana i opremu za punjenje cigareta, ukupne procijenjene tržišne vrijednosti oko 102.000 KM.

Po naredbi Suda BiH izvršen je pretres stambenih prostorija jedne osobe, pri čemu je pronađeno 153 kilograma rezanog duhana, 770 paklica ručno punjenih cigareta, 6.000 komada ručno punjenih cigareta, filteri za punjenje te dvije mašine za punjenje cigareta.

Iz UIO BiH navode da je akcija bila usmjerena na otkrivanje i sprečavanje ilegalnog prometa duhana i duhanskih prerađevina na području koje pokriva RC Mostar.

Protiv osumnjičenog će biti podnesen izvještaj Tužilaštvu BiH zbog sumnje na krivično djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

pročitajte i ovo

BiH

Zbog niza tehničkih nedostataka, njemačke službe sve češće isključuju autobuse iz...

Istaknuto

Mitraljezi i 1.686 komada municije pronađeni kod osumnjičenog za porodično nasilje

Istaknuto

Teška nesreća u Sloveniji: Saobraćaj potpuno obustavljen!

Tuzla i TK

Predrag Stanković osuđen na godinu zatvora zbog spolnog odnosa s maloljetnim...

Vijesti

Muškarac iz BiH optužen da je naručio ubistvo bivše supruge ispred...

Istaknuto

Graničnoj policiji BiH dostavljena prijetnja: 30 Afganistanaca sprema oružani napad

Vijesti

Schmidt: RS nisam imao namjeru ukidati

Istaknuto

Pokrenuta registracija oznake porijekla romanijskog meda

Istaknuto

Parlament FBiH pogrešno izbrojao glasove za tačku o pratnji prilikom porođaja

BiH

Zbog niza tehničkih nedostataka, njemačke službe sve češće isključuju autobuse iz BiH

BiH

Sindikati protiv izmjena Zakona o policijskim službenicima BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]