U BiH sunčano i toplo: Popodne donosi pojačanu sparinu

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Nakon svježijeg i ugodnijeg jutra, tokom dana doći će do porasta temperatura i izraženije sparine, posebno u poslijepodnevnim satima. U večernjim satima i tokom noći očekuje se djelimično poboljšanje opšte biometeorološke slike, što će doprinijeti mirnijem snu.

Vjetar će biti slab, u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 13 do 19 stepeni, na jugu do 23, dok će dnevne dosezati od 26 do 32, a na jugu i do 34 stepena Celzijusa. Hroničnim bolesnicima i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje jačih fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana.