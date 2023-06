U Bosni sutra oblačno, u Hercegovini sunčano, do kraja dana pljuskovi i grmljavina

U Bosni se sutra očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslijepodne i dio večeri pljuskovi i grmljavina se očekuju u većini područja. Vjetar slab na jugozapadu Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni.

U Sarajevu sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 25 stepeni.

U Bosni i Hercegovini danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina.

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 12 stepeni; Bugojno 21; Ivan Sedlo, Livno 22; Bihać, Neum, Sanski Most, Tuzla 24; Gradačac, Široki Brijeg 25; Drvar, Sarajevo 26; Zenica 28 i Mostar 29 stepeni, saopćeno je iz FHMZBiH.